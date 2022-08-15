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Манчестер Юнайтед может купить Икарди

Франция
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Уже лучше чем Арнаутович

Манчестер Юнайтед может купить Икарди

Фото: Football Italia

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал неофициальный запрос по поводу нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает GFFN. Представители английского клуба контактировали через окружение 29-летнего аргентинца.

В Париже на Мауро не рассчитывают. Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье накануне подтвердил, что для игрока уже ищут новое место для продолжения карьеры.

После яркого первого сезона, Мауро не сумел удержать планку и за 24 последних месяца забил всего 18 мячей во всех соревнованиях.

В то же время, "Манчестер Юнайтед" продолжает искать опции для усиления атаки. Сам футболист хотел бы перейти в стан "красных дьяволов".

Отмечается, что аргентинец, все же, не первая опция для трансфера, о чем говорит неофициальный характер запроса по форварду.

В прошлом сезоне Мауро провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил всего 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.

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В статье: Мауро Икарди Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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