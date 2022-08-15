Манчестер Юнайтед может купить Икарди

"Манчестер Юнайтед" сделал неофициальный запрос по поводу нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает GFFN. Представители английского клуба контактировали через окружение 29-летнего аргентинца.

В Париже на Мауро не рассчитывают. Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье накануне подтвердил , что для игрока уже ищут новое место для продолжения карьеры.

После яркого первого сезона, Мауро не сумел удержать планку и за 24 последних месяца забил всего 18 мячей во всех соревнованиях.

В то же время, "Манчестер Юнайтед" продолжает искать опции для усиления атаки. Сам футболист хотел бы перейти в стан "красных дьяволов".

Отмечается, что аргентинец, все же, не первая опция для трансфера, о чем говорит неофициальный характер запроса по форварду.

В прошлом сезоне Мауро провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил всего 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.