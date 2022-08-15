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Манчестер Юнайтед может купить Икарди
Уже лучше чем Арнаутович
Фото: Football Italia
"Манчестер Юнайтед" сделал неофициальный запрос по поводу нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, сообщает GFFN. Представители английского клуба контактировали через окружение 29-летнего аргентинца.
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После яркого первого сезона, Мауро не сумел удержать планку и за 24 последних месяца забил всего 18 мячей во всех соревнованиях.
В то же время, "Манчестер Юнайтед" продолжает искать опции для усиления атаки. Сам футболист хотел бы перейти в стан "красных дьяволов".
Отмечается, что аргентинец, все же, не первая опция для трансфера, о чем говорит неофициальный характер запроса по форварду.
В прошлом сезоне Мауро провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил всего 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 22 миллиона евро.
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