У Марсело появился вариант продолжения карьеры в Франции

Бразильский левый защитник Марсело может попробовать свои силы в чемпионате Франции.

В подписании 34-летнего бразильца заинтересована французская "Ницца", сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter. Отмечается, что переговоры между сторонами уже начались.

#OGCNice are interested in signing the free agent #Marcelo. Opened talks. #transfers