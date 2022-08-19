У Марсело появился вариант продолжения карьеры в Франции

Бразильский левый защитник Марсело может попробовать свои силы в чемпионате Франции.

В подписании 34-летнего бразильца заинтересована французская "Ницца", сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter. Отмечается, что переговоры между сторонами уже начались.

Этим летом Марсело покинул "Реал" в качестве свободного агента после 15 лет выступлений за мадридский клуб. В составе "сливочных" он выиграл 25 трофеев и стал самым титулованным игроком в истории клуба. На его счету более пятисот поединков за мадридцев.

По итогам минувшего сезона "Ницца" заняла 5-е место в Лиге 1. Ранее в СМИ была информация, что футболист может перейти в состав "Милана".