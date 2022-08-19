Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер Малиновского в Марсель маловероятен - украинец хочет в АПЛ
Правильно мыслит?
Фото: atalanta.it
Трансфер Руслана Малиновского в "Марсель" имеет минимальные шансы на успех. Ранее сообщалось об интересе французов к украинцу.
По данным La Provence, изначально планировался обмену Дженгиза Ундера на украинского полузащитника, однако стороны далеки от соглашения. Не в восторге и сами игроки.
Малиновский не спешит переезжать в Лигу 1, так как хочет попробовать свои силы в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Ньюкасла", "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест".
Mercato - #OM : ça se complique pour l'échange Malinovskyi - Ünder— La Provence OM (@OMLaProvence) August 19, 2022
???? https://t.co/GdCX202OPa pic.twitter.com/mVrPsso0k0
Напомним, что контракт украинца с "Аталантой" действителен еще один год.
Популярное сейчас
- Источник: Лидер Зари подписал контракт с Динамо
- Малиновский нарасхват. Самый богатый клуб АПЛ претендует на украинца
- Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- Кампуш уладил конфликт между Мбаппе и Неймаром
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО