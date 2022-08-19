Трансфер Малиновского в Марсель маловероятен - украинец хочет в АПЛ

Трансфер Руслана Малиновского в "Марсель" имеет минимальные шансы на успех. Ранее сообщалось об интересе французов к украинцу.

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По данным La Provence, изначально планировался обмену Дженгиза Ундера на украинского полузащитника, однако стороны далеки от соглашения. Не в восторге и сами игроки.

Малиновский не спешит переезжать в Лигу 1, так как хочет попробовать свои силы в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Ньюкасла", "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест".

Напомним, что контракт украинца с "Аталантой" действителен еще один год.