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Трансфер Малиновского в Марсель маловероятен - украинец хочет в АПЛ

Франция
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Трансфер Малиновского в Марсель маловероятен - украинец хочет в АПЛ

Фото: atalanta.it

UA-Футбол
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Трансфер Руслана Малиновского в "Марсель" имеет минимальные шансы на успех. Ранее сообщалось об интересе французов к украинцу.

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По данным La Provence, изначально планировался обмену Дженгиза Ундера на украинского полузащитника, однако стороны далеки от соглашения. Не в восторге и сами игроки.

Малиновский не спешит переезжать в Лигу 1, так как хочет попробовать свои силы в АПЛ. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Ньюкасла", "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест".

Напомним, что контракт украинца с "Аталантой" действителен еще один год.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель Дженгиз Ундер
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