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ПСЖ оштрафуют на 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей. Ювентус и Милан тоже под санкциями

Франция
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ПСЖ оштрафуют на 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей. Ювентус и Милан тоже под санкциями

Фото: uefa.com

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"ПСЖ" заплатит УЕФА самый большой штраф за нарушение фэйр-плей среди европейских клубов – 10 миллионов евро, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica. "Ювентус" и "Милан" выплатят небольшие штрафы.

"Бьянконери" и "россонери" обяжут выплатить около 3 миллионов и 2 миллионов евро, соответственно.

Иная ситуация с "Интером" и "Ромой": они все ещё ведут переговоры с УЕФА. Аналогично обстоят дела у французских "Марселя" и "Монако".

Отмечается, что соглашение между этими клубами и УЕФА будет заключено в ближайшие десять дней. Ассоциация введет в отношении "Ромы" и "Интера" трансферные ограничения. Ожидаются небольшие штрафы.

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Напомним, что УЕФА не устроили цифры в финансовой отчетности клубов. У команд есть дефицит, за что они и будут оштрфованы. Если в ближайшие 3 года клубы не улучшат свои показатели, то санкции будут иными.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Интер (Милан) Марсель Рома (Рим) Монако Милан ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.08.2022 в 19:37
Блін, це ппц, Барса та МанСіті скуповують півсвіту, а Мілан майже нікого не купував, що за нах.?
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