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ПСЖ оштрафуют на 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей. Ювентус и Милан тоже под санкциями
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Фото: uefa.com
"ПСЖ" заплатит УЕФА самый большой штраф за нарушение фэйр-плей среди европейских клубов – 10 миллионов евро, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica. "Ювентус" и "Милан" выплатят небольшие штрафы.
"Бьянконери" и "россонери" обяжут выплатить около 3 миллионов и 2 миллионов евро, соответственно.
Иная ситуация с "Интером" и "Ромой": они все ещё ведут переговоры с УЕФА. Аналогично обстоят дела у французских "Марселя" и "Монако".
Отмечается, что соглашение между этими клубами и УЕФА будет заключено в ближайшие десять дней. Ассоциация введет в отношении "Ромы" и "Интера" трансферные ограничения. Ожидаются небольшие штрафы.
Напомним, что УЕФА не устроили цифры в финансовой отчетности клубов. У команд есть дефицит, за что они и будут оштрфованы. Если в ближайшие 3 года клубы не улучшат свои показатели, то санкции будут иными.
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