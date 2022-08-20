ПСЖ и Марсель будут наказаны из-за нарушения финансового фэйр-плей

Два представителя французской Лиги 1, "Пари Сен-Жермен" и "Марсель", накажут из-за нарушения правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipeю

У обоих клубов есть дефицит, который заметил орган финансового контроля УЕФА. Теперь они будут наказаны финансовыми санкциями. Если в ближайшие три сезона ПСЖ и "Марсель" не улучшат финансовые показатели, они получат другие штрафы.

В Париже не согласны с этими санкциями и жалуются, что финансовые проблемы произошли из-за провала сотрудничества по телеправам внутри страны. Также в ПСЖ отмечают, что во Франции на футбольные клубы ложится большее налоговое бремя, чем в других странах Европы.