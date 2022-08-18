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Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с ПСЖ
Не нашли нарушений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Административный суд Парижа рассмотрел иск Ла Лиги по делу нового контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ". Напомним, представители испанской Примеры требовали аннулировать договор футболиста с клубом, поскольку считали, что продление нарушило правила финансового фейр-плей.
Как сообщает Get French Football News, суд отклонил иск. Было установлено, что контракт Мбаппе, подписанный в мае, не содержит ничего противозаконного.
К слову, в нынешнее межсезонье Мбаппе мог перейти в мадридский "Реал", но решил остаться в Париже. Новый контракт француза с клубом рассчитан до 2025 года.
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