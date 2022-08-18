Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с ПСЖ

Административный суд Парижа рассмотрел иск Ла Лиги по делу нового контракта Килиана Мбаппе с "ПСЖ". Напомним, представители испанской Примеры требовали аннулировать договор футболиста с клубом, поскольку считали, что продление нарушило правила финансового фейр-плей.

Как сообщает Get French Football News, суд отклонил иск. Было установлено, что контракт Мбаппе, подписанный в мае, не содержит ничего противозаконного.

К слову, в нынешнее межсезонье Мбаппе мог перейти в мадридский "Реал", но решил остаться в Париже. Новый контракт француза с клубом рассчитан до 2025 года.