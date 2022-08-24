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Официально: Эрик Байи – игрок Марселя
Шанс возродить карьеру
Фото: twitter.com/ManUtd
"Марсель" объявил о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи. Аренда с правом выкупа.
???? ???????????????? ????????????????????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022
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Французский клуб заплатит за аренду 2 миллиона евро. Право выкупа за 10 миллионов евро станет обязательством по достижению определенных условий.
Now it’s official! Eric #Bailly to #OlympiqueMarseille from #ManchesterUnited on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. No surprise here and confirmed since the last August 17! #transfers #OM #MUFC pic.twitter.com/NidZDexet7— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2022
В прошлом сезоне Байи провёл за "Юнайтед" всего 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 6 миллионов евро.
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