Официально: Эрик Байи – игрок Марселя

"Марсель" объявил о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи. Аренда с правом выкупа.

Французский клуб заплатит за аренду 2 миллиона евро. Право выкупа за 10 миллионов евро станет обязательством по достижению определенных условий.

Now it’s official! Eric #Bailly to #OlympiqueMarseille from #ManchesterUnited on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. No surprise here and confirmed since the last August 17! #transfers #OM #MUFC pic.twitter.com/NidZDexet7