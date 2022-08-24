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Официально: Эрик Байи – игрок Марселя

Франция
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Шанс возродить карьеру

Официально: Эрик Байи – игрок Марселя

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Марсель" объявил о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи. Аренда с правом выкупа.

Французский клуб заплатит за аренду 2 миллиона евро. Право выкупа за 10 миллионов евро станет обязательством по достижению определенных условий.

В прошлом сезоне Байи провёл за "Юнайтед" всего 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 6 миллионов евро.

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В статье: Марсель Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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