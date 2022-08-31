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Игрок Шахтера, выступающий в аренде за Лион, забил уже четвертый гол в Лиге 1
Тете весьма результативен
Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий
Французский "Лион" в рамках пятого тура Лиги 1 играет против "Осера". После первого тайма счет 1:0 в пользу "ткачей".
Гол забил арендованный у "Шахтера" бразилец Тете.
Для него это уже четвертый результативный удар в Лиге 1. Также в активе бразильца два ассиста.
Напомним, что французский "Лион" предлагал "Шахтеру" за полноценный трансфер вингера Тете 3 млн. евро, но Сергей Палкин назвал эту сумму "смешной". Так что Тете сейчас играет в "Лионе" в аренде.
"Горняки" подписали 22-летнего вингера за 15 млн. евро в 2019-м году.
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