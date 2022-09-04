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Официально: Росс Баркли перешел в Ниццу свободным агентом

Франция
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В конце августа Челси разорвал с игроком контракт

Официально: Росс Баркли перешел в Ниццу свободным агентом

Фото: TEAMtalk

UA-Футбол
Новина українською

Французская "Ницца" официально объявила о подписании контракта с английским полузащитником Россом Баркли. Хавбек перешел в клуб из Лиги 1 в качестве свободного агента.

Еще недавно у Баркли был действующий контракт с лондонским "Челси", однако 29 августа клуб объявил о расторжении договора. У Росса оставался еще год действующего соглашения.

Теперь же англичанин присоединится к другим экс-игрокам АПЛ в "Ницце". Среди них: вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель, опорник "Саутгемптона" Морган Шнейдерлин, полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси и вингер "Арсенала" Николя Пепе.

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В статье: Ницца Челси (Лондон) Росс Баркли
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