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Галтье: Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие, конфликта нет

Франция
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Имела место лишь вспышка эмоций

Галтье: Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие, конфликта нет

Фото: MARCA

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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал конфликт двух своих нападающих — Неймара и Килиана Мбаппе:

"Отношения между Неймаром и Килианом очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке.

То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними", — сказал Галтье.

Напомним, конфликт между футболистами произошёл во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом", когда Мбаппе мог отдавать передачу на свободного Неймара, но он предпочёл вместо этого ударить по воротам и не забил.

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В статье: Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Mundo Deportivo

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