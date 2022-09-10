Галтье: Отношения между Неймаром и Мбаппе очень хорошие, конфликта нет

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал конфликт двух своих нападающих — Неймара и Килиана Мбаппе:

"Отношения между Неймаром и Килианом очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке. То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними", — сказал Галтье.

Напомним, конфликт между футболистами произошёл во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом", когда Мбаппе мог отдавать передачу на свободного Неймара, но он предпочёл вместо этого ударить по воротам и не забил.