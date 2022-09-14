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Месси пытался решить конфликт между Мбаппе и Неймаром

Франция
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Кто, если не он?

Месси пытался решить конфликт между Мбаппе и Неймаром

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси пытался помочь одноклубникам Килиану Мбаппе и Неймару уладить конфликт, когда француз стал новым штатным пенальтистом команды, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Аргентинец стал посредником между ними.

Сообщается, что Месси нечасто проявляет себя в раздевалке, так как не любит навязывать свои идеи и мысли другим, но в этот раз решил вмешаться в ситуацию.

Он не стал поучать Неймара и Мбаппе, но попытался снизить напряженность между футболистами.

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В статье: Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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