Месси пытался решить конфликт между Мбаппе и Неймаром

Лионель Месси пытался помочь одноклубникам Килиану Мбаппе и Неймару уладить конфликт, когда француз стал новым штатным пенальтистом команды, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Аргентинец стал посредником между ними.

Сообщается, что Месси нечасто проявляет себя в раздевалке, так как не любит навязывать свои идеи и мысли другим, но в этот раз решил вмешаться в ситуацию.

Он не стал поучать Неймара и Мбаппе, но попытался снизить напряженность между футболистами.