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Месси пытался решить конфликт между Мбаппе и Неймаром
Кто, если не он?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси пытался помочь одноклубникам Килиану Мбаппе и Неймару уладить конфликт, когда француз стал новым штатным пенальтистом команды, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Аргентинец стал посредником между ними.
Сообщается, что Месси нечасто проявляет себя в раздевалке, так как не любит навязывать свои идеи и мысли другим, но в этот раз решил вмешаться в ситуацию.
Он не стал поучать Неймара и Мбаппе, но попытался снизить напряженность между футболистами.
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