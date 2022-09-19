Мбаппе отказался от спонсорской фотосессии в сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от запланированной на завтра фотосессии со спонсорами в сборной Франции, сообщает GFFN. Игрок хочет полностью контролировать свои имиджевые права.

Breaking | Kylian Mbappé refuses to participate in French national team photoshoots scheduled for tomorrow with major sponsors as he continues to seek more control of his image rights. More follows. — Get French Football News (@GFFN) September 19, 2022

Журналист Робин Бернер сообщает, что дело не в жадности футболиста, учитывая что он отдает все призовые, полученные в сборной, на благотворительность. Француз продолжает гнуть свою линию с желанием полного контроля над собственными имиджевыми правами.

Игрок не хочет сотрудничать с беттинговыми компаниями и производителями фастфуда.

Напомним, что прошлой весной появлялась информация, что в новом контракте игрока с "ПСЖ" предусмотрен полный контроль над своими имиджевыми правами. Это означает, что сам футболист выбирает ходить ли ему на спонсорские мероприятия клуба или нет.

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В "Барселоне", например, игроки должны ходить на клубные мероприятия без исключений. В клубе даже предусмотрена система штрафов для тех, кто уклоняется.