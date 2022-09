Мбаппе отказался от спонсорской фотосессии в сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от запланированной на завтра фотосессии со спонсорами в сборной Франции, сообщает GFFN. Игрок хочет полностью контролировать свои имиджевые права.

Breaking | Kylian Mbappé refuses to participate in French national team photoshoots scheduled for tomorrow with major sponsors as he continues to seek more control of his image rights. More follows.