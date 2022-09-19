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Мбаппе отказался от спонсорской фотосессии в сборной Франции
Дело не в жадности
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от запланированной на завтра фотосессии со спонсорами в сборной Франции, сообщает GFFN. Игрок хочет полностью контролировать свои имиджевые права.
Breaking | Kylian Mbappé refuses to participate in French national team photoshoots scheduled for tomorrow with major sponsors as he continues to seek more control of his image rights. More follows.— Get French Football News (@GFFN) September 19, 2022
Журналист Робин Бернер сообщает, что дело не в жадности футболиста, учитывая что он отдает все призовые, полученные в сборной, на благотворительность. Француз продолжает гнуть свою линию с желанием полного контроля над собственными имиджевыми правами.
Игрок не хочет сотрудничать с беттинговыми компаниями и производителями фастфуда.
Напомним, что прошлой весной появлялась информация, что в новом контракте игрока с "ПСЖ" предусмотрен полный контроль над своими имиджевыми правами. Это означает, что сам футболист выбирает ходить ли ему на спонсорские мероприятия клуба или нет.
В "Барселоне", например, игроки должны ходить на клубные мероприятия без исключений. В клубе даже предусмотрена система штрафов для тех, кто уклоняется.
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