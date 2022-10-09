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Лилль – Ланс 1:0. Первая победа Фонсеки над приличным соперником
До этого "доги" одолевали только аутсайдеров и середняков
Фото: LOSC
Лига 1. 10-й тур
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Ланс 1:0
Гол: Дэвид 44 (пен)
На 15-й минуте Сотока не реализовал пенальти (вратарь)
Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Джало, Исмаили – Андре, А. Гомеш (Балеба, 74) – Унас, Э. Гомес (Мартин, 85), Бамба (Веа, 74) – Дэвид
Ланс: Самба – Айдара (Букса, 77), Дансо, Медина – Кабот (Франковский, 61), Самед, Фофана, Мачадо (Бура, 77) – Сотока (Клод-Морис, 68), Кошта (Саид, 61) – Опенда
Предупреждения: Фонте 14, А. Гомеш 37, Андре 39 – Кабот 4, Медина 36, Айдара 43, Мачадо 53
Единственный гол Джонатана Дэвида принёс "Лиллю" победу в Северном дерби. "Доги" таким образом поднимаются на 7-е место, а Паулу Фонсека наконец добывает победу над приличным соперником – до этого "Лилль" усердно обыгрывал аутсайдеров и середняков, но сильным неизменно проигрывал. "Доги" сегодня прервали 18-матчевую беспроигрышную серию "Ланса", которая началась ещё в прошлом сезоне.
Но началась встреча для хозяев не столь оптимистично. Фонте в дебюте снёс Мачадо в собственной штрафной, привезя пенальти. К точке подошёл Флориан Сотока, 11-метровый которого на прошлой неделе позволил обыграть "Лион". Но на этот раз Сотока пробил бесхитростно, и Шевалье исправил ошибку капитана, сделав эффектный сейв.
До перерыва зрители успели увидеть пенальти и на другой стороне поля. Айдара сфолил на Андре после навеса Унаса с углового. И на 44-й минуте Джонатан Дэвид показал Сотока, как нужно исполнять 11-метровые, выведя свою команду вперёд.
"Лилль" не стал закрываться во втором тайме, наоборот захватив инициативу. Унас едва не удвоил перевес дальним выстрелом, а затем от первого гола Андре Гомеша в Лиге 1 уберёг самозабвенный прыжок Айдары в ноги португальцу, заблокировавшего удар. Клод-Морис ответил шикарным ударом в падении, заменив Сотока, но Шевалье вновь был безупречен на линии. В концовке Дэвид и Эйнджел Гомес выбежали на Самба, но вратарь "Ланса" отразил удары каждого из них. 1:0.
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