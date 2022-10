ПСЖ не отпустит Мбаппе зимой, но готов расстаться летом

"ПСЖ" не будет отпускать Килиана Мбаппе по ходу сезона, сообщает журналист Бен Джекобс. Главный тренер команды Кристоф Галтье был ошеломлен, когда узнал о желании француза уйти.

Клуб готов отпустить 23-летнего нападающего следующим летом, но за "адекватную цену".

Отмечается, что внутри команды наблюдается серьезное напряжение, в связи с последними новостями.

Напомним, что во вторник появилась информация, что Килиан хочет покинуть клуб зимой. Несмотря на то, что спортивный директор клуба Луиш Кампуш успел опровергнуть эту информацию перед матчем с "Бенфикой" (1:1), новые детали продолжают появлятся.

