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ПСЖ не отпустит Мбаппе зимой, но готов расстаться летом

Франция
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Всё больше авторитетных источников подтверждает раскол внутри "Парижа"

ПСЖ не отпустит Мбаппе зимой, но готов расстаться летом

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" не будет отпускать Килиана Мбаппе по ходу сезона, сообщает журналист Бен Джекобс. Главный тренер команды Кристоф Галтье был ошеломлен, когда узнал о желании француза уйти.

Клуб готов отпустить 23-летнего нападающего следующим летом, но за "адекватную цену".

Отмечается, что внутри команды наблюдается серьезное напряжение, в связи с последними новостями.

Напомним, что во вторник появилась информация, что Килиан хочет покинуть клуб зимой. Несмотря на то, что спортивный директор клуба Луиш Кампуш успел опровергнуть эту информацию перед матчем с "Бенфикой" (1:1), новые детали продолжают появлятся.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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