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ПСЖ не отпустит Мбаппе зимой, но готов расстаться летом
Всё больше авторитетных источников подтверждает раскол внутри "Парижа"
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" не будет отпускать Килиана Мбаппе по ходу сезона, сообщает журналист Бен Джекобс. Главный тренер команды Кристоф Галтье был ошеломлен, когда узнал о желании француза уйти.
Клуб готов отпустить 23-летнего нападающего следующим летом, но за "адекватную цену".
Отмечается, что внутри команды наблюдается серьезное напряжение, в связи с последними новостями.
Напомним, что во вторник появилась информация, что Килиан хочет покинуть клуб зимой. Несмотря на то, что спортивный директор клуба Луиш Кампуш успел опровергнуть эту информацию перед матчем с "Бенфикой" (1:1), новые детали продолжают появлятся.
PSG still adamant Mbappe won't be sold in January & is focused on winning #UCL. Told Galtier felt "blindsided" by reports Mbappe is unhappy. Fair amount of tension exists. PSG are prepared to sell next summer for the right price. But they don't want a mid-season departure.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 12, 2022
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