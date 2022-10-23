Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контракт Мбаппе – один из самых дорогих в истории спорта. Килиан получит 636 млн евро за 3 года
Форвард получает 72 миллиона в год без бонусов
Фото: twitter.com/KMbappe
Прошлым летом французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом на три года. Сегодня издание Le Parisien раскрыло детали нового соглашения игрока с парижской командой.
???? Le contrat de Kylian Mbappé est le contrat le plus gros de l’histoire du sport.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 23, 2022
Celui-ci lui permettra de toucher jusqu’à 630 M€ brut en 3 ans. ????????????
(Le Parisien)
Общие выплаты за три года могут достичь 636 миллионов евро, что делает этот контракт самым дорогим в истории спорта. Минимальная выплата за год – 72 млн. Подписной бонус – 180 миллионов, которые выплатят в трёх частях.
???? Contrat de Kylian Mbappé au PSG – chiffres en brut :— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 23, 2022
▫️ Salaire de 72 M€/an
▫️ Prime à la signature de 180 M€ versée en 3 fois
▫️ Prime de fidélité évolutive, versée après chaque mercato d’été : 70 M€, puis 80 M€, puis 90 M€ s’il lève l’année en option
(Le Parisien)
Помимо этого, в контракте Мбаппе прописан еще и бонус за лояльность. В первое лето после переподписания (2023) он получит 70 млн, во второе – 80, в третье – 90 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо застряло посредине, Днепр-1 оторвался. Таблица и результаты тура УПЛ
- УПЛ. Металлист - Днепр-1 0:1. С большими ожиданиями, но маленьким выхлопом
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Гандбольная команда из Израиля отказывается играть свой матч в воскресенье. Они летят смотреть на Маккаби Хайфу в Париже
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+