Контракт Мбаппе – один из самых дорогих в истории спорта. Килиан получит 636 млн евро за 3 года

Прошлым летом французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом на три года. Сегодня издание Le Parisien раскрыло детали нового соглашения игрока с парижской командой.

???? Le contrat de Kylian Mbappé est le contrat le plus gros de l’histoire du sport.



Celui-ci lui permettra de toucher jusqu’à 630 M€ brut en 3 ans. ????????????



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 23, 2022

Общие выплаты за три года могут достичь 636 миллионов евро, что делает этот контракт самым дорогим в истории спорта. Минимальная выплата за год – 72 млн. Подписной бонус – 180 миллионов, которые выплатят в трёх частях.

???? Contrat de Kylian Mbappé au PSG – chiffres en brut :



▫️ Salaire de 72 M€/an



▫️ Prime à la signature de 180 M€ versée en 3 fois



▫️ Prime de fidélité évolutive, versée après chaque mercato d’été : 70 M€, puis 80 M€, puis 90 M€ s’il lève l’année en option



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 23, 2022

Помимо этого, в контракте Мбаппе прописан еще и бонус за лояльность. В первое лето после переподписания (2023) он получит 70 млн, во второе – 80, в третье – 90 миллионов евро.