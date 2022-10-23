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Контракт Мбаппе – один из самых дорогих в истории спорта. Килиан получит 636 млн евро за 3 года

Франция
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Форвард получает 72 миллиона в год без бонусов

Контракт Мбаппе – один из самых дорогих в истории спорта. Килиан получит 636 млн евро за 3 года

Фото: twitter.com/KMbappe

UA-Футбол
Новина українською

Прошлым летом французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом на три года. Сегодня издание Le Parisien раскрыло детали нового соглашения игрока с парижской командой.

Общие выплаты за три года могут достичь 636 миллионов евро, что делает этот контракт самым дорогим в истории спорта. Минимальная выплата за год – 72 млн. Подписной бонус – 180 миллионов, которые выплатят в трёх частях.

Помимо этого, в контракте Мбаппе прописан еще и бонус за лояльность. В первое лето после переподписания (2023) он получит 70 млн, во второе – 80, в третье – 90 миллионов евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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