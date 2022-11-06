ПСЖ собирается подписать защитника Айнтрахта

"ПСЖ" заинтересован в подписании защитника "Айнтрахта" Эвана Н'Дика. Парижане хотят, чтобы игрок усилил линию обороны клуба в ближайшем будущем.

Н'Дика перешёл в "Айнтрахт" из "Осера" в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Н'Дика хотят подписать "Севилья", "Вест Хэм" и "Милан".