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ПСЖ собирается подписать защитника Айнтрахта

Франция
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Парижане хотят усилить линию защиты

ПСЖ собирается подписать защитника Айнтрахта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" заинтересован в подписании защитника "Айнтрахта" Эвана Н'Дика. Парижане хотят, чтобы игрок усилил линию обороны клуба в ближайшем будущем.

Н'Дика перешёл в "Айнтрахт" из "Осера" в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Н'Дика хотят подписать "Севилья", "Вест Хэм" и "Милан".

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен (Париж) Эван Ндика
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Источник:
CalciomercatoWeb

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