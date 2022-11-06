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ПСЖ собирается подписать защитника Айнтрахта
Парижане хотят усилить линию защиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" заинтересован в подписании защитника "Айнтрахта" Эвана Н'Дика. Парижане хотят, чтобы игрок усилил линию обороны клуба в ближайшем будущем.
Н'Дика перешёл в "Айнтрахт" из "Осера" в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Н'Дика хотят подписать "Севилья", "Вест Хэм" и "Милан".
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