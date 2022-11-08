Франция
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Варан может сыграть на ЧМ в Катаре
Восстановление француза идёт по плану
Фото: twitter.com/equipedefrance
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан идёт на поправку и уже тренируется по индивидуальной программе, сообщает L`Equipe. Он может успеть восстановиться к чемпионату мира, который стартует 20 ноября.
Ожидается, что Рафаэль не сыграет в следующих двух матчах "МЮ" до перерыва на мундиаль, но может присоединиться к сборной Франции в следующий понедельник, если Дешам вызовет его.
Состав сборной Франции будет объявлен в эту среду, 9-го ноября.
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Источник:lequipe.fr
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