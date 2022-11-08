Варан может сыграть на ЧМ в Катаре

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан идёт на поправку и уже тренируется по индивидуальной программе, сообщает L`Equipe. Он может успеть восстановиться к чемпионату мира, который стартует 20 ноября.

Ожидается, что Рафаэль не сыграет в следующих двух матчах "МЮ" до перерыва на мундиаль, но может присоединиться к сборной Франции в следующий понедельник, если Дешам вызовет его.

Состав сборной Франции будет объявлен в эту среду, 9-го ноября.