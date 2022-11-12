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Лига 1. Пятая победа кряду от Ланса и бесконечная беспроигрышная серия Ренна
Ланс закрепился на второй строчке, Ренн – на третьей
Фото: Racing Club de Lens
"Ланс" добыл пятую победу кряду в Лиге 1, закрепившись на второй строчке Лиги 1. Такими темпами команда Франка Эса бы и до "ПСЖ" добралась, но столичную команду спас перерыв на Чемпионат мира. Но для 8-й победы в 8-ми домашних матчах сезона "кроваво-жёлтым" пришлось попотеть.
Автогол Абдула Самеда серьёзно усложнил жизнь "Лансу", и лишь в последние полчаса парни Франка Эса перевернули матч. Сначала Уэсли Саид очередным своим голом сравнял счёт, а затем в игру вступил капитан Секо Фофана, забив после подключения вторым темпом.
Не меньше поражают и рекорды "Ренна". Победа над "Тулузой" стала не только 4-й домашней кряду, но и продлила беспроигрышную серию "красно-чёрных" во всех турнирах до 17 встреч. В последний раз они уступали как раз "Ланса" на их поле. В этом матче аутсайдеру тоже удалось немного потрепать нервы фавориту, но на итоговом результате это не сказалось.
Отмечаем и индивидуальные рекорды. Бенжамин Бурижо отличился во второй игре кряду, а всего у него уже 8 матчей во всех турнирах подряд с результативным действием – до этого он 6 раз записывал на свой счёт строго по ассисту за игру.
Лига 1, 15-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Клермон 2:1
Голы: Саид 60, Фофана 68 – Самед 38 (аг)
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Тулуза 2:1
Голы: Бурижо 25, Муинга 58 – Даллинга 55
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