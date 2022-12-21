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Галтье о том, что Мбаппе решил не брать отпуск: Возвращение Килиана – это сильный сигнал

Франция
(1 голосов)

Француз, похоже, очень мотивирован

Галтье о том, что Мбаппе решил не брать отпуск: Возвращение Килиана – это сильный сигнал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался по поводу скорого возвращения Килиана Мбаппе после финала чемпионата мира в Катаре. Французский нападающий уже приступил к тренировкам с "Парижем".

Килиан решил не пользоваться отпуском и после празднования в честь серебрянных медалей чемпионата мира быстро вернулся в расположение клуба, чтобы продолжить тренироваться.

Примечательно, что Месси решил воспользоваться 10-дневным отпуском после победы в финале и вернется к тренировкам позже.

"Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех.

Он игрок, который мог бы расстроиться, если бы не поднял самый красивый из трофеев, даже став лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть в контакте с группой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть", – сказал Галтье.

"ПСЖ" сыграет со "Страсбуром" уже 28-го декабря. Считается, что Килиан может принять участие в матче.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
21.12.2022 в 19:38
Жаль, что не стал чемпионом. Но у него еще всё впереди. Удачи в хорошей команде (не ПСЖ).
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