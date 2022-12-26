Мбаппе и Неймар готовы принять участие в матче со Страсбургом

Килиан Мбаппе и Неймар готовы получить игровое время в домашнем матче со "Страсбургом" в среду, 28-го декабря. Окончательное решение будет принято после тренировке в день перед встречей.

Мбаппе тренируется с командой с прошлой среды, а Неймар – с четверга. Оба футболиста настроены не отставать от общего темпа и влиться в ритм сезона уже в матче 16-го тура Лиги 1.

Обоим игрокам важно быть в идеальной форме к плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/8 "ПСЖ" встретится с "Баварией".

Относительно Месси всё по-старому: чемпион мира отдыхает в Аргентине. Он не будет ехать представлять трофей французской публике и не просил об этом руководство, как сообщали некоторые СМИ ранее.