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Мбаппе и Неймар готовы принять участие в матче со Страсбургом

Франция
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Отличные новости для фанатов "парижан"

Мбаппе и Неймар готовы принять участие в матче со Страсбургом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/Orange Pictures/BSR Agency

Новина українською

Килиан Мбаппе и Неймар готовы получить игровое время в домашнем матче со "Страсбургом" в среду, 28-го декабря. Окончательное решение будет принято после тренировке в день перед встречей.

Мбаппе тренируется с командой с прошлой среды, а Неймар – с четверга. Оба футболиста настроены не отставать от общего темпа и влиться в ритм сезона уже в матче 16-го тура Лиги 1.

Обоим игрокам важно быть в идеальной форме к плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что в 1/8 "ПСЖ" встретится с "Баварией".

Относительно Месси всё по-старому: чемпион мира отдыхает в Аргентине. Он не будет ехать представлять трофей французской публике и не просил об этом руководство, как сообщали некоторые СМИ ранее.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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