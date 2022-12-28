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Сегодня возвращается Французская Лига 1
Какие матчи порадуют болельщиков сегодня
Фото: lfp.fr/ автор неизвестен
Клубный футбол возвращается во Францию через два дня после Англии. Шесть матчей состоятся сегодня, в среду, 28 декабря и пройдут в четыре часовых слота. Первые две встречи 16-то тура Лиги 1 начнутся в 16:00 - "Аяччо" будет принимать на своем поле "Анже", а "Труа" - "Нант".
"Осер" сыграет с "Монако" в 18:00. "Лилль" Паулу Фонсеки будет противостоять на выезде "Клермону" в 20:00.
Действующие чемпионы и лидеры лиги "ПСЖ" в 22:00 примут участие в матче против "Страсбурга". "Лион", за который на правах аренды выступает бразилец "Шахтера" Тете, встретится с "Брестом". Игра также начнется в 22:00.
Еще четыре матча тура пройдут в четверг. В 18:00 на поле выйдут "Лорьян" - Монпелье", в 20:00 "Реймс" - "Ренн". "Марсель" сыграет против "Тулузы", а "Ницца" с "Лансом" - обе игры начнутся в 22:00.
Как известно, лидером является "Пари Сен-Жермен", который на пять очков опережает "Ланс". Следом идет "Ренн", "Марсель" и "Лорьян".
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