Сегодня возвращается Французская Лига 1

Клубный футбол возвращается во Францию через два дня после Англии. Шесть матчей состоятся сегодня, в среду, 28 декабря и пройдут в четыре часовых слота. Первые две встречи 16-то тура Лиги 1 начнутся в 16:00 - "Аяччо" будет принимать на своем поле "Анже", а "Труа" - "Нант".

"Осер" сыграет с "Монако" в 18:00. "Лилль" Паулу Фонсеки будет противостоять на выезде "Клермону" в 20:00.

Действующие чемпионы и лидеры лиги "ПСЖ" в 22:00 примут участие в матче против "Страсбурга". "Лион", за который на правах аренды выступает бразилец "Шахтера" Тете, встретится с "Брестом". Игра также начнется в 22:00.

Читайте также СМИ: Месси пропустит три ближайших матча ПСЖ

Еще четыре матча тура пройдут в четверг. В 18:00 на поле выйдут "Лорьян" - Монпелье", в 20:00 "Реймс" - "Ренн". "Марсель" сыграет против "Тулузы", а "Ницца" с "Лансом" - обе игры начнутся в 22:00.

Как известно, лидером является "Пари Сен-Жермен", который на пять очков опережает "Ланс". Следом идет "Ренн", "Марсель" и "Лорьян".