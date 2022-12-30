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"Король футбола покинул нас". Мбаппе попрощался с Пеле, выложив совместное фото

Франция
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Футбольный мир чтит память трехкратного чемпиона мира

"Король футбола покинул нас". Мбаппе попрощался с Пеле, выложив совместное фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на печальную новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

"Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король", - написал Мбаппе в Instagram и прикрепил совместное фото с бразильцем.

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Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В последнее время Король футбола боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что экс-футболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

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В статье: Пеле Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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