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Малиновский против обидчика Динамо: Марсель узнал соперника в Кубке Франции
А также против будущего соперника "Шахтера" в еврокубках
Фото: Instagram
В 1/16 финала Кубка Франции "Марсель", в состав которого буквально вчера перешел полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, сыграет против "Ренна". "Лилль" во главе с Паулу Фонсекой встретится с ФК "По". Лидер национального чемпионата "Пари Сен-Жермен" своего соперника еще не узнал.
Поединок между "Марселем" и "Ренном" пройдет 21 или 22 января на стадионе "Велодром".
К слову, "Ренн" дважды обыграл киевское "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/23, тем самым выбив киевлян из еврокубков. Более того, именно эта команда будет противостоять донецкому "Шахтеру" в 1/16 финала ЛЕ (16 и 23 февраля).
????️???? La programmation complète des 16es de finale de #CoupeDeFrance !— Coupe de France (@coupedefrance) January 9, 2023
RDV dès le vendredi 20 janvier pour le choc @OM_Officiel ???? @staderennais ???? pic.twitter.com/dnZYMzJI2u
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