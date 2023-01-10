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Малиновский против обидчика Динамо: Марсель узнал соперника в Кубке Франции

Франция
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А также против будущего соперника "Шахтера" в еврокубках

Малиновский против обидчика Динамо: Марсель узнал соперника в Кубке Франции

Фото: Instagram

Новина українською

В 1/16 финала Кубка Франции "Марсель", в состав которого буквально вчера перешел полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, сыграет против "Ренна". "Лилль" во главе с Паулу Фонсекой встретится с ФК "По". Лидер национального чемпионата "Пари Сен-Жермен" своего соперника еще не узнал.

Поединок между "Марселем" и "Ренном" пройдет 21 или 22 января на стадионе "Велодром".

К слову, "Ренн" дважды обыграл киевское "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/23, тем самым выбив киевлян из еврокубков. Более того, именно эта команда будет противостоять донецкому "Шахтеру" в 1/16 финала ЛЕ (16 и 23 февраля).

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В статье: Руслан Малиновский Ренн Марсель
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