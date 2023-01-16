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Аль-Наср хочет подписать голкипера ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Оспина получил серьезную травму

Аль-Наср хочет подписать голкипера ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Наср" не думает останавливаться подписывать громкие имена европейского футбола. После травмы Давида Оспины саудовский клуб планирует подписать Кейлора Наваса.

Мексиканский голкипер в субботу, в матче против "Аль-Шабаб", сломал локоть. С таким повреждением пропускают месяцы.

В то же время, с приходом Кристофа Галтье костариканец окончательно стал резервным голкипером в "ПСЖ". Кейлор сыграл только один официальный матч в этом сезоне - против "Шатура" (3:1) в Кубке Франции.

Навасу уже 36. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 5 миллионов евро.

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В статье: Кейлор Навас Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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