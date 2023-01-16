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Аль-Наср хочет подписать голкипера ПСЖ
Оспина получил серьезную травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" не думает останавливаться подписывать громкие имена европейского футбола. После травмы Давида Оспины саудовский клуб планирует подписать Кейлора Наваса.
Мексиканский голкипер в субботу, в матче против "Аль-Шабаб", сломал локоть. С таким повреждением пропускают месяцы.
В то же время, с приходом Кристофа Галтье костариканец окончательно стал резервным голкипером в "ПСЖ". Кейлор сыграл только один официальный матч в этом сезоне - против "Шатура" (3:1) в Кубке Франции.
Навасу уже 36. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 5 миллионов евро.
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