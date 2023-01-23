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СМИ: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ после победы на ЧМ

Франция
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Переедет в Саудовскую Аравию или вернется в "Барселону"?

СМИ: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ после победы на ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси больше не хочет продлевать контракт с "ПСЖ", который истекает уже этим летом, сообщает Жерар Ромеро. Он передумал после победы со борной Аргентины на чемпионате мира.

Тем не менее, аргентинец не исключает того, что останется. Он хочет дольше подумать о своих планах.

Ранее сообщалось, что "Барселона" вряд ли сможет позволить себе возвращение Месси, но в клубе об этом думали.

Также была информация, что игроку предлагали около 350 миллионов евро в год "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад". Французские СМИ увтерждают, что Лионель об этом не думает.

В этом сезоне за "ПСЖ" Месси провел 21 матч, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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