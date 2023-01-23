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СМИ: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ после победы на ЧМ
Переедет в Саудовскую Аравию или вернется в "Барселону"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лионель Месси больше не хочет продлевать контракт с "ПСЖ", который истекает уже этим летом, сообщает Жерар Ромеро. Он передумал после победы со борной Аргентины на чемпионате мира.
Тем не менее, аргентинец не исключает того, что останется. Он хочет дольше подумать о своих планах.
Ранее сообщалось, что "Барселона" вряд ли сможет позволить себе возвращение Месси, но в клубе об этом думали.
Также была информация, что игроку предлагали около 350 миллионов евро в год "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад". Французские СМИ увтерждают, что Лионель об этом не думает.
В этом сезоне за "ПСЖ" Месси провел 21 матч, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.
????☎️DIRECTO @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023
Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.
Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.
La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5
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