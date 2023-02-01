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Лион оформил трансфер бразильского форварда - им интересовался Шахтер
Игрок выбрал Лигу 1
Фото: olympiquelyonnais
Нападающий "Ботафого" Джеффиньо перешел в "Лион", сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт с 23-летним бразильцем заключен до 30 июня 2027 года. Команда из одноименного города заплатила за футболиста 10 миллионов евро.
Джеффиньо является левым вингером, но может сыграть справа и в центре. В предыдущем сезоне он сыграл за "Ботафого" 40 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt составляет 1,5 миллионов евро.
Напомним, в январе бразильцем также интересовался "Шахтер". Донецкий клуб рассматривал игрока в качестве замены Михаилу Мудрику,
???? Jeffinho est Lyonnais ????????— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2023
L'attaquant brésilien s'engage avec nous jusqu'en juin 2027 ????#Jeffinho2027
После 20-ти сыгранных матчей "Лион" идет на 9-м месте, имея в своем активе 28 очков.
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