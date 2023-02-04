Лига 1. 22-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лилль 1:3

Голы: Гуири 1 – Жегрова 59, Кабелла 85, Андре Гомеш 90+4

Матч "Ренна" и "Лилля" стал воплощением бренда Лиги 1 в своём лучшем виде. Не той дешевой обложки, где Месси с Мбаппе стоят с скрещенными руками на переднем плане, а остальные либо где-то далеко на фоне, либо вообще за пределами изображения. Нет, речь о представлении Лиги 1 как "Лиги талантов". На полях которых взрастают юные звёзды футбола, а сама игра приправлена чисто французским изяществом. Так и было сегодня.

"Ренн" и "Лилль" – извечные претенденты на приз зрительских симпатий во французском футболе. Если вынести за скобки период прагматичного Галтье, принесшего "догам" недавний титул чемпионов, то эти два клуба – это всегда о футбольной красоте. Места, где начинали свой путь Усман Дембеле и Эден Азар, Камавинга и Рафа Леао, Рафинья и Виктор Осимхен. Не просто игроки топ-игроки, но и исполнители, от которых иногда трудно оторвать глаз.

Началось шоу с грубейшей ошибки 17-летнего дарования "Лилля" Лени Йоро – центрбек просто отдал мяч Гуири в своей штрафной, позволив Амину забить свой третий гол в последних двух матчах. Уже к пятой минуте Гуири мог оформлять дубль, но Шевалье выручил свою команду. Подопечные Фонсеки долго приходили в себя, но вся равно продолжали упорствовать в фирменных комбинациях, хоть они и не проходили. В целом, первый тайм был полностью в пользу хозяев. Попади Дже Спенс в верхний угол после своего наглого прохода, и игра была сделана.

Вся прелесть игры была в том, что "Ренн" и не думал закрываться после перерыва. За это они в итоге жестко поплатились, но с точки зрения зрителя это была прекрасно. Гуири упустил ещё один убойный шанс на старте второго тайма, и "Лилль" наконец вернулся в игру. Организовал камбек Эдон Жегрова, выдавший вероятно перфоманс всей своей жизни.

Очередной промах Гуири закончился атакой на противоположные ворота. Андре Гомеш умело забросил за спины защитникам "Ренна", Жегрова изящно принял мяч внешней стороной стопы, но Манданда потащил. Хозяева не услышали тревожного звоночка, и мигом получили схожую атаку. Только на этот раз Жегрова был безжалостен. Андре Гомеш снова начал атаку забросом на Дэвида, канадец нашёл остроумный продольный пас на Эйнджела Гомеса. А тот был бесподобен. Вместо того, чтобы пробить с метров 8-ми, Гомес в стиле альтруиста Гути пяткой продолжил мяч дальше на свободного Жегрова, и косовар был точен.

В концовке обе команды играли на победу, потому было горячо. В итоге удача оказалась на стороне гостей. Реми Кабелла на минуту заставил замокнуть трибуны "Роазон Парк", пробив Манданда после передачи того же Жегрова. А напоследок блеснул Андре Гомеш. Все бы помнили нелепый удар Виржиниуса в перекладину с пары метров, если бы португалец не забил на добивание. Гомеш очень технично разобрался в штрафной, дважды шатнул защитника и неотразимо пробил в нижний угол.

1:3. "Лилль" поднимается на шестое место. До зоны еврокубков, где последним как раз идёт "Ренн", всего два очка. До четвёртого "Монако" – 3 пункта. Если "Лилль" наконец обретёт стабильность, то Фонсеке даже с посредственным подбором исполнителем может удастся заскочить в еврокубки. Такому гостю болельщики будут рады, ведь каждая игра "догов" – как украшение.

Ренн: Манданда – Спенс (Мелинг, 84), Родон, Теат, Трюффер – Бурижо (Салах, 84), Сантамария, Тэ (Угочукву, 62), Токо Экамби (Доку, 70) – Дуэ (Калимуэндо, 62), Гуири

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро, Джало, Исмаили (Веа, 35) – Бенжамин Андре, Андре Гомеш – Жегрова, Эйнджел Гомес (Кабелла, 63), Бамба (Виржиниус, 84) – Дэвид (Байо, 84)

Предупреждения: Угочукву 64 – Андре Гомеш 20, Веа 81