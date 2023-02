Экс-игрок МЮ оштрафован за нецензурные высказывания в адрес ПСЖ

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра оштрафован на тысячу евро за гомофобное оскорбление.

Дело случилось в 2019-м году во время игры между "ПСЖ" и "дьяволами" в рамках Лиги Чемпионов. После матча Эвра опубликовал видео, на котором называл игроков парижан людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Patrice Evra has been fined €1,000 after being found guilty for using homophobic language when Manchester United beat PSG in Paris in 2019:



He was heard shouting: "Paris, you're faggots ! You're faggots ! Here, the men are speaking."