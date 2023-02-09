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Экс-игрок МЮ оштрафован за нецензурные высказывания в адрес ПСЖ

Франция
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Дело случилось в 2019-м году

Экс-игрок МЮ оштрафован за нецензурные высказывания в адрес ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра оштрафован на тысячу евро за гомофобное оскорбление.

Дело случилось в 2019-м году во время игры между "ПСЖ" и "дьяволами" в рамках Лиги Чемпионов. После матча Эвра опубликовал видео, на котором называл игроков парижан людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Штраф составит одну тысячу евро. Помимо этого Эвра заплатит полторы тысячи евро в качестве возмещения ущерба двум ассоциациям гражданских партий.

Напомним, что по итогам двух матчей "МЮ" прошел "ПСЖ" в ЛЧ в 2019-м году.

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В статье: Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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