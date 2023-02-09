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Экс-игрок МЮ оштрафован за нецензурные высказывания в адрес ПСЖ
Дело случилось в 2019-м году
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра оштрафован на тысячу евро за гомофобное оскорбление.
Дело случилось в 2019-м году во время игры между "ПСЖ" и "дьяволами" в рамках Лиги Чемпионов. После матча Эвра опубликовал видео, на котором называл игроков парижан людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Patrice Evra has been fined €1,000 after being found guilty for using homophobic language when Manchester United beat PSG in Paris in 2019:— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 9, 2023
He was heard shouting: “Paris, you’re faggots ! You’re faggots ! Here, the men are speaking.” pic.twitter.com/6ZaglxUxlw
Штраф составит одну тысячу евро. Помимо этого Эвра заплатит полторы тысячи евро в качестве возмещения ущерба двум ассоциациям гражданских партий.
Напомним, что по итогам двух матчей "МЮ" прошел "ПСЖ" в ЛЧ в 2019-м году.
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