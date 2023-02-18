Лига 1. Соболь помог Страсбуру покинуть зону вылета

Лига 1, 24-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Анже 2:1

Голы: Диалло 14, 42 – Бенталеб 73 (п)

Страсбур: Селс – Дукуре, Джику, Ле Маршан – Гильбер, Сансон (Прчич, 67), Сиссоко, Лиенар (Перрен, 90+1), Соболь – Диалло (Мотиба, 90+2), Гамейро (Дагба, 80)

Анже: Бернардони – Валерий, Унтонджи, Блажич (Камара, 63), Гулям – Абделли, Капелль, Бенталеб, Думбия (Салама, 56) – Сима, Ньян

Предупреждения: Ле Маршан 35, Соболь 72, Джику 74 – Капелль 20, Унтонджи 40, Камара 90+3

"Страсбур" впервые с момента перехода Эдуарда Соболя покинул зону вылета. Случилось это благодаря минимальной победе над "Анже", в которой украинец принял активное участие. Завтра "Брест" или "Труа" могут вернуть "ле расинг" обратно в красную зону, но для этого им придётся побеждать. Также отметим, что "Страсбур" победил в первой же игре под руководством нового тренера Фредерика Антонетти.

Новый наставник доверил нашему легионеру место в старте, и он впервые провёл все 90 минут на поле в Лиге 1. Соболь оправдал доверие тренера уже в дебюте, буквально сделав гол для Хабиба Диалло. Украинец отобрал мяч на фланге, сыграл в стенку с партнёром, обыграв одного соперника и прострелил прямо на ногу форварду, открывшему счёт в матче на 14-й минуте.

"Страсбур" продолжил уверенно доминировать и незадолго до перерыва Диалло оформил дубль, добив мяч в сетку после удара Гамейро. Дело казалось сделанным, но во втором тайме хозяева стали прижиматься к воротам. А затем Соболь запомнился уже со знаком минус, за четверть часа до финального свистка подтолкнул Симу в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Бенталеб.

Антонетти так боялся упустить перевес в матче с абсолютно худшей командой Лиги 1, что закончил игру с 4 номинальными центральными защитниками и 3 фланговыми оборонцами. Но план себя оправдал, и "Страсбур" дотерпел до финального свистка, сохранив положительный результат на табло.