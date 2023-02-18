Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Соболь помог Страсбуру покинуть зону вылета
На счету украинца первый ассист в Лиге 1
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Лига 1, 24-й тур
Страсбур, Стад де ла Мено
Страсбур – Анже 2:1
Голы: Диалло 14, 42 – Бенталеб 73 (п)
Страсбур: Селс – Дукуре, Джику, Ле Маршан – Гильбер, Сансон (Прчич, 67), Сиссоко, Лиенар (Перрен, 90+1), Соболь – Диалло (Мотиба, 90+2), Гамейро (Дагба, 80)
Анже: Бернардони – Валерий, Унтонджи, Блажич (Камара, 63), Гулям – Абделли, Капелль, Бенталеб, Думбия (Салама, 56) – Сима, Ньян
Предупреждения: Ле Маршан 35, Соболь 72, Джику 74 – Капелль 20, Унтонджи 40, Камара 90+3
"Страсбур" впервые с момента перехода Эдуарда Соболя покинул зону вылета. Случилось это благодаря минимальной победе над "Анже", в которой украинец принял активное участие. Завтра "Брест" или "Труа" могут вернуть "ле расинг" обратно в красную зону, но для этого им придётся побеждать. Также отметим, что "Страсбур" победил в первой же игре под руководством нового тренера Фредерика Антонетти.
Новый наставник доверил нашему легионеру место в старте, и он впервые провёл все 90 минут на поле в Лиге 1. Соболь оправдал доверие тренера уже в дебюте, буквально сделав гол для Хабиба Диалло. Украинец отобрал мяч на фланге, сыграл в стенку с партнёром, обыграв одного соперника и прострелил прямо на ногу форварду, открывшему счёт в матче на 14-й минуте.
"Страсбур" продолжил уверенно доминировать и незадолго до перерыва Диалло оформил дубль, добив мяч в сетку после удара Гамейро. Дело казалось сделанным, но во втором тайме хозяева стали прижиматься к воротам. А затем Соболь запомнился уже со знаком минус, за четверть часа до финального свистка подтолкнул Симу в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Бенталеб.
Антонетти так боялся упустить перевес в матче с абсолютно худшей командой Лиги 1, что закончил игру с 4 номинальными центральными защитниками и 3 фланговыми оборонцами. Но план себя оправдал, и "Страсбур" дотерпел до финального свистка, сохранив положительный результат на табло.
Популярное сейчас
- ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
- Мудрик вышел на замену в матче против Саутгемптона
- Зинченко получил одну из лучших оценок в матче против Астон Виллы
- СМИ раскрыли зарплату Малиновского в Марселе
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО