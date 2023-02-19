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Руководство ПСЖ думает о возвращении Тухеля
Захочет ли немец снова тренировать парижан?
Фото: Planet Football
Руководство "ПСЖ" всерьёз рассматривает вариант с возвращением Томаса Тухеля на пост главного тренера.
Томас Тухель провёл в "ПСЖ" два с половиной сезона. При нём команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской "Баварии". Тухель был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.
После ухода из "ПСЖ" 49-летний немецкий специалист возглавил "Челси", с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. В начале нынешнего сезона Тухель был уволен из лондонского клуба, поэтому он до сих пор остаётся без работы.
Ранее уже сообщалось, что в руководстве парижан задумываются о повторном сотрудничестве с немецким тренером. Также сообщалось, что нынешнему наставнику команды Кристофу Галтье точно планируют дать время поработать до 8 марта, когда состоится ответный матч с мюнхенской "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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