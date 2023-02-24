Лилль – Брест 2:1. Перестрелка с корнеров

Лига 1, 25-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Брест 2:1

Голы: Диаките 60, Алессандро 80 – Джало 8 (аг)

"Лилль" добыл важную победу над "Брестом", поднявшись в зону еврокубков как минимум до воскресного выезда "Ренна" в Нант. Важной она была и с чисто психологической точки зрения. Выезд в Париж на прошлых выходных "доги" провели блестяще, но итоговое поражение 4:3 могло ударить по морали. В прошлом круге именно игра с "ПСЖ" надломила коллектив. В этот раз подопечные Фонсеки выдержали удар, и сразу же ответили победой.

Чисто с игровой точки зрения матч выдался уникальным. "Брест" с самого дебюта встречи отказался не только от мяча, но даже от попыток угрожать воротам Шевалье. Но каким-то удивительным образом гости при этом вели в счёте большую часть встречи, хотя за 90 минут так и не сумели пробить в створ ворот, а за первый тайм даже и не били в их сторону.

Всю угрозу сегодня создавал "Лилль". И если вы подумали о Джонатане Дэвиде, то вы ошиблись. Канадец один раз технично приложился в перекладину в первой половине, а потом ушёл обратно в тень. Свою скорость Дэвид демонстрировать не мог – "Брест" так низко оборонялся, что забегать было некуда. С пробиванием автобусов у "Лилля" снова оказались проблемы. Так что в итоге всё решили стандарты.

В линии защиты "Лилля" уже больше месяца играет номинальный форвард Тимоти Веа. Всё из-за травмы Исмаили. Но по иронии судьбы этим вечером на "Пьер Моруа" отметились все три партнёра Веа по обороне, номинальные центрбеки. Джало на 8-й минуте забил в свои ворота после углового. На старте второго тайма его ошибку исправил Диаките, тоже с корнера. А за 10 минут до конца Алессандро после ошибки Бизота на выходе вывел хозяев вперёд. Само собой, после подачи с углового.

Так и не показав приличного футбола этим вечером, команды вылили свою фрустрацию в потасовку в конце встречи. Фонсеку оттягали собственные подопечные, а Реми Кабелла поймал абсолютно дурацкую красную в конце встречи. Без десятки "догам" будет очень непросто как с "Лансом", так и с "Лионом". А эти матчи, вообще-то, могут стать определяющими в борьбе за топ-5.

Лилль: Шевалье – Диаките (Гудмундссон, 64), Джало, Алессандро, Веа – Андре, Андре Гомеш – Жегрова (Эйнджел Гомес, 65), Кабелла, Бамба – Дэвид (Байо, 90+1)

Брест: Бизот – Лала (Фадига, 55), Дари, Брассье, Локо (Дюверн, 84) – Ле-Мелу – Лемарешаль (Белькебла, 68), Камара (Дембеле, 83), Маньетти, Ле Дуарон – Арконт (Элис, 67)

Предупреждения: Джало 61, Кабелла 90+4 – Брассье 62, Фадига 90+4

Удаления: Кабелла 90+4 – Камара 90+5