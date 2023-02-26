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Лига 1. Ренн обогнал Лилль, Страсбур поделил очки с Клермоном

Франция
(1 голосов)

Команда Соболя на очко отдалилась от зоны вылета

Лига 1. Ренн обогнал Лилль, Страсбур поделил очки с Клермоном

Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter

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Лига 1, 25-й тур

Нант, Божуар

Нант – Ренн 0:1

Гол: Доку 19

Нант: Ляфон – Сантонзе, Жиротто, Кастеллетто, Хаджам – Молле (Симон, 69), Чиривелла (Гессан, 78), Мутуссами (Сиссоко, 84) – Блас, Делор (Мохамед, 69), Ганаго (Коко, 84)

Ренн: Манданда – Спенс, Омари, Теат, Трюффер – Майер (Дуе, 64), Сантамария, Бурижо (Мелинг, 84) – Доку (Угочукву, 56), Калимуэндо (Гуири, 56), Салах (Токо Экамби, 64)

Реймс – Тулуза 3:0

Голы: Дзюня 4, Мунеци 7, Абдельхамид 68

Клермон – Страсбур 1:1

Голы: Рашани 65 – Диалло 34

Аяччо – Труа 2:1

Голы: Белаили 62 (п), Эль Идрисси 68 – Балде 23

Удаление: Балде 76

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В статье: Эдуард Соболь Ренн Нант Страсбур
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