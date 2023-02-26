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Лига 1. Ренн обогнал Лилль, Страсбур поделил очки с Клермоном
Команда Соболя на очко отдалилась от зоны вылета
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
Лига 1, 25-й тур
Нант, Божуар
Нант – Ренн 0:1
Гол: Доку 19
Нант: Ляфон – Сантонзе, Жиротто, Кастеллетто, Хаджам – Молле (Симон, 69), Чиривелла (Гессан, 78), Мутуссами (Сиссоко, 84) – Блас, Делор (Мохамед, 69), Ганаго (Коко, 84)
Ренн: Манданда – Спенс, Омари, Теат, Трюффер – Майер (Дуе, 64), Сантамария, Бурижо (Мелинг, 84) – Доку (Угочукву, 56), Калимуэндо (Гуири, 56), Салах (Токо Экамби, 64)
Реймс – Тулуза 3:0
Голы: Дзюня 4, Мунеци 7, Абдельхамид 68
Клермон – Страсбур 1:1
Голы: Рашани 65 – Диалло 34
Аяччо – Труа 2:1
Голы: Белаили 62 (п), Эль Идрисси 68 – Балде 23
Удаление: Балде 76
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