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Жена Хакими планирует подать на развод на фоне слухов об изнасиловании

Франция
(1 голосов)

Проблемы в отношениях пары начались еще до этого инцидента

Жена Хакими планирует подать на развод на фоне слухов об изнасиловании

El Mundo

UA-Футбол
Новина українською

Защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими подозревают в изнасиловании.Как утверждают источники, в минувшее воскресенье в полицию Парижа обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о том, что у нее был половой акт с участием футболиста, совершенный без ее согласия.

Жена марокканского футболиста Хиба Абрук уже успела сделать заявление, в котором инициировала процесс развода с футболистом, сообщает издание Marca.

По данным источника, разлад в отношениях пары начался раньше. Когда произошел предполагаемый инцидент с изнасилованием, Хиба Абрук вместе с двумя своими совместными с Хакими детьми, находилась в Дубае.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
02.03.2023 в 22:06
Дождалась….:))))
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