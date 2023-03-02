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Жена Хакими планирует подать на развод на фоне слухов об изнасиловании
Проблемы в отношениях пары начались еще до этого инцидента
El Mundo
Защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими подозревают в изнасиловании.Как утверждают источники, в минувшее воскресенье в полицию Парижа обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о том, что у нее был половой акт с участием футболиста, совершенный без ее согласия.
Жена марокканского футболиста Хиба Абрук уже успела сделать заявление, в котором инициировала процесс развода с футболистом, сообщает издание Marca.
По данным источника, разлад в отношениях пары начался раньше. Когда произошел предполагаемый инцидент с изнасилованием, Хиба Абрук вместе с двумя своими совместными с Хакими детьми, находилась в Дубае.
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