Жена Хакими планирует подать на развод на фоне слухов об изнасиловании

Защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими подозревают в изнасиловании.Как утверждают источники, в минувшее воскресенье в полицию Парижа обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о том, что у нее был половой акт с участием футболиста, совершенный без ее согласия.

Жена марокканского футболиста Хиба Абрук уже успела сделать заявление, в котором инициировала процесс развода с футболистом, сообщает издание Marca.

По данным источника, разлад в отношениях пары начался раньше. Когда произошел предполагаемый инцидент с изнасилованием, Хиба Абрук вместе с двумя своими совместными с Хакими детьми, находилась в Дубае.