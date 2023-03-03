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Прокуратура выдвинула Хакими обвинения в изнасиловании
Его поместили под судебный надзор
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. По информации RMC Sport, прокуратура французского города Нантер официально обвинила футболиста в содеянном.
Как утверждает издание, 24-летний Хакими был заслушан следователями в четверг. а затем судья-следователь предъявил обвинения. После этого его поместили под судебный надзор. Ему запрещено контактировать с девушкой, обвинившей его в преступлении. При этом он может покидать пределы Франции.
Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка подверглась сексуальному насилию со стороны игрока. Девушка не хотела подавать заявление в полицию, однако делом заинтересовалась прокуратура, начав расследование.
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