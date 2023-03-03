Прокуратура выдвинула Хакими обвинения в изнасиловании

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании. По информации RMC Sport, прокуратура французского города Нантер официально обвинила футболиста в содеянном.

Как утверждает издание, 24-летний Хакими был заслушан следователями в четверг. а затем судья-следователь предъявил обвинения. После этого его поместили под судебный надзор. Ему запрещено контактировать с девушкой, обвинившей его в преступлении. При этом он может покидать пределы Франции.

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка подверглась сексуальному насилию со стороны игрока. Девушка не хотела подавать заявление в полицию, однако делом заинтересовалась прокуратура, начав расследование.