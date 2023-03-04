Алексис Санчес: Хочу стать чемпионом с Марселем и завоевывать титулы

Нападающий французского "Марселя" Алексис Санчес заявил, что он хочет выигрывать титулы в составе "провансальцев":

"В "Марселе" я не в отпуске, не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, а потом могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми. Действительно хочу остаться, но при этом хочу побеждать. Не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом и завоевывать титулы!" - сказал чилиец.