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Алексис Санчес: Хочу стать чемпионом с Марселем и завоевывать титулы
Чилиец имеет серьезные цели
Фото: Coupe de France, Twitter
Нападающий французского "Марселя" Алексис Санчес заявил, что он хочет выигрывать титулы в составе "провансальцев":
"В "Марселе" я не в отпуске, не для того, чтобы загорать. Я здесь на один сезон, а потом могу остаться или уйти, но я здесь, чтобы побеждать и делать людей счастливыми. Действительно хочу остаться, но при этом хочу побеждать. Не хочу быть четвёртым, третьим или даже вторым, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Хочу стать чемпионом и завоевывать титулы!" - сказал чилиец.
После 25 сыгранных матчей "Марсель" занимает вторую строчку в турнирной таблице французского чемпионата с 52 набранными очками.
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