Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. ПСЖ вырвал победу в сложном матче против Нанта
Команды играли почти на равных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 26 тур
Пари Сен Жермен - Нант 4:2
Голы: Месси 12, Хаджам 17 (аг), Данило 60, Мбаппе 90+2 – Бла 31, Ганаго 38
ПСЖ: Доннарума, Маркиньос, Мендеш, Рамос, Мукиэле, Руис, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Мбаппе, Месси.
Нант: Лафон, Хаджам, Кастелетто, Паллуа, Кертонзе, Джиротто, Молле, Сиссоко, Мутуссами, Бла, Ганаго.
Предупреждения: Хаджам 64, Жиротто 69
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ступар: Не думаю, что у Монзуль какое-то предвзятое отношение к Динамо. Просто таков ее уровень судейства
- Зинченко получил одну из лучших оценок за победную игру против Борнмута
- Динамо - Ингулец 0:2. Обзор матча и видео голов
- Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн