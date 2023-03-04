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Лига 1. ПСЖ вырвал победу в сложном матче против Нанта

Франция
(1 голосов)

Команды играли почти на равных

Лига 1. ПСЖ вырвал победу в сложном матче против Нанта

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 26 тур

Пари Сен Жермен - Нант 4:2

Голы: Месси 12, Хаджам 17 (аг), Данило 60, Мбаппе 90+2 – Бла 31, Ганаго 38

ПСЖ: Доннарума, Маркиньос, Мендеш, Рамос, Мукиэле, Руис, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Мбаппе, Месси.

Нант: Лафон, Хаджам, Кастелетто, Паллуа, Кертонзе, Джиротто, Молле, Сиссоко, Мутуссами, Бла, Ганаго.

Предупреждения: Хаджам 64, Жиротто 69

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В статье: Лига 1 Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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