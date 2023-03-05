Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ

Вчера, 4 марта, в рамках матча 26-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" одержал уверенную победу над "Нантом" со счётом 4:2. Последний гол парижан в этой встрече забил нападающий Килиан Мбаппе, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды.

Для 24-летнего нападающего гол в ворота "Нанта" стал 201-м в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Всего в этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей за "ПСЖ" во всех турнирах, а также отдал восемь результативных передач.