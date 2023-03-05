  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Игроку всего 24 года

Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 4 марта, в рамках матча 26-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" одержал уверенную победу над "Нантом" со счётом 4:2. Последний гол парижан в этой встрече забил нападающий Килиан Мбаппе, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории своей команды.

Для 24-летнего нападающего гол в ворота "Нанта" стал 201-м в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

Всего в этом сезоне Мбаппе забил 30 мячей за "ПСЖ" во всех турнирах, а также отдал восемь результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе - о своем рекорде: Хочу коллективных достижений
yellow-arrow
Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига 1. ПСЖ вырвал победу в сложном матче против Нанта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нант Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде