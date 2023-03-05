  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе - о своем рекорде: Хочу коллективных достижений
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе - о своем рекорде: Хочу коллективных достижений

Франция
(1 голосов)

Игрок ставит в приоритет трофеи со своей командой

Мбаппе - о своем рекорде: Хочу коллективных достижений

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал комментарий после того, как стал лучшим бомбардиров в истории команды, забив гол в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (4:2).

"Для меня большая честь играть за "ПСЖ". Быть игроком "ПСЖ" особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моём городе. Это красиво — но я хочу и коллективных достижений", - сказал игрок.

Напомним, Мбаппе забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе стал лучшим форвардом в истории ПСЖ
yellow-arrow
Пощекотали нервы. ПСЖ - Нант 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига 1. ПСЖ вырвал победу в сложном матче против Нанта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нант Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде