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Мбаппе - о своем рекорде: Хочу коллективных достижений
Игрок ставит в приоритет трофеи со своей командой
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал комментарий после того, как стал лучшим бомбардиров в истории команды, забив гол в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (4:2).
"Для меня большая честь играть за "ПСЖ". Быть игроком "ПСЖ" особенно важно, потому что это мой город. Я здесь, чтобы писать историю — во Франции, в столице, в моей стране, в моём городе. Это красиво — но я хочу и коллективных достижений", - сказал игрок.
Напомним, Мбаппе забил 201-й гол в его 247-м матче за клуб. Таким образом, Мбаппе обогнал предыдущего лучшего бомбардира, Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.
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