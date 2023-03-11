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Футболисты ПСЖ считают Гальтье физруком - СМИ

Франция
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Футболисты ПСЖ считают Гальтье физруком - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Некоторые игроки "Пари Сен-Жермен" не уважают главного тренера команды Кристофа Гальтье, сообщает журналист Ромен Молина.

Также они прозвали его учителем физкультуры.

В перерыве последней игры в Кубке Франции против "Марселя", которую команда в итоге проиграла, разговор тренера с игроками был таким:

"Хорошо, ребята, сохраняем спокойствие. Мы лучше их. Надо найти Нея, надо найти Лео. Оставайтесь компактными в полузащите", — рассказывает источник.

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В статье: Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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