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Футболисты ПСЖ считают Гальтье физруком - СМИ
Интересный инсайд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые игроки "Пари Сен-Жермен" не уважают главного тренера команды Кристофа Гальтье, сообщает журналист Ромен Молина.
Также они прозвали его учителем физкультуры.
В перерыве последней игры в Кубке Франции против "Марселя", которую команда в итоге проиграла, разговор тренера с игроками был таким:
"Хорошо, ребята, сохраняем спокойствие. Мы лучше их. Надо найти Нея, надо найти Лео. Оставайтесь компактными в полузащите", — рассказывает источник.
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