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Погба провел 38 минут за Юве и снова получил травму

Франция
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Поль не попал в заявку на игру против "Сампдории"

Погба провел 38 минут за Юве и снова получил травму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 26-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" побеждает "Сампдорию".

Французский хавбек "зебр" Поль Погба не попал в заявку своей команды на эту игру. 29-летний полузащитник получил мышечное повреждение. После восстановления от предварительного повреждения Погба отыграл всего 38 минут в матчах против "Фрайбурга" и "Ромы".

Поль перешел в "Юве" минувшим летом, однако из-за травм провел первый матч после трансфера только 28-го февраля.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Сампдория (Генуя)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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