Погба провел 38 минут за Юве и снова получил травму

В рамках 26-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" побеждает "Сампдорию".

Французский хавбек "зебр" Поль Погба не попал в заявку своей команды на эту игру. 29-летний полузащитник получил мышечное повреждение. После восстановления от предварительного повреждения Погба отыграл всего 38 минут в матчах против "Фрайбурга" и "Ромы".

Поль перешел в "Юве" минувшим летом, однако из-за травм провел первый матч после трансфера только 28-го февраля.