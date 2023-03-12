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Погба провел 38 минут за Юве и снова получил травму
Поль не попал в заявку на игру против "Сампдории"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" побеждает "Сампдорию".
Французский хавбек "зебр" Поль Погба не попал в заявку своей команды на эту игру. 29-летний полузащитник получил мышечное повреждение. После восстановления от предварительного повреждения Погба отыграл всего 38 минут в матчах против "Фрайбурга" и "Ромы".
Поль перешел в "Юве" минувшим летом, однако из-за травм провел первый матч после трансфера только 28-го февраля.
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