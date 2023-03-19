Франция
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Лига 1. Монако прервал серию неудач, Монпелье Тер-Закаряна продолжает побеждать, камео Соболя
Украинец появился на поле на последние 10 минут
Фото: AS Monaco, Twitter
Лига 1, 28-й тур
Аяччо – Монако 0:2
Голы: Бен Йеддер 27, Диатта 84
Удаление: Байала 53
Ницца – Лорьян 1:1
Голы: Лаборд 77 – Меите 30
Удаление: Кариока 90+2
Монпелье – Клермон 2:1
Голы: Ваи 61, 72 – Хауи 32
Удаление: Ферри 90+2
Страсбур – Осер 2:0
Гол: Ньямси 5, Диалло 85
На 21-й минуте Диалло не реализовал пенальти
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