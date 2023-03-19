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Лига 1. Монако прервал серию неудач, Монпелье Тер-Закаряна продолжает побеждать, камео Соболя

Франция
(1 голосов)

Украинец появился на поле на последние 10 минут

Лига 1. Монако прервал серию неудач, Монпелье Тер-Закаряна продолжает побеждать, камео Соболя

Фото: AS Monaco, Twitter

Новина українською

Лига 1, 28-й тур

Аяччо – Монако 0:2

Голы: Бен Йеддер 27, Диатта 84

Удаление: Байала 53

Ницца – Лорьян 1:1

Голы: Лаборд 77 – Меите 30

Удаление: Кариока 90+2

Монпелье – Клермон 2:1

Голы: Ваи 61, 72 – Хауи 32

Удаление: Ферри 90+2

Страсбур – Осер 2:0

Гол: Ньямси 5, Диалло 85

На 21-й минуте Диалло не реализовал пенальти

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В статье: Лорьян Ницца Монпелье Эдуард Соболь Монако Страсбур Мишель Дер Закарян
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