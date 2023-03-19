Лига 1, 28-й тур

Реймс – Марсель 1:2

Голы: Балогун 13 – Алексис Санчес 16, 29

"Марсель" подтвердил статус лучшей выездной команды Лиги 1, выиграв восьмой поединок кряду вдали от "Велодрома". Команда Игоря Тудора уехала с "Огюст Делона" с тремя очками в активе благодаря дублю Алексиса Санчеса после трудного поединка. Оно и неудивительно, ведь "Реймс" до этого не проигрывал 17 матчей в чемпионате с тех пор, как коллектив возглавил 30-летний Вилл Стилл.

Дебют встречи выдался действительно огненным. Фоларин Балогун уже на второй минуте убежал в перспективную контратаку, на что Жиго ответил опасным ударом с корнера. Балогун на этом не успокоился, и уже на 13-й минуте после классной передачи Мунеци англичанин забил свой 17-й гол в кампании.

Успехи форварда, контракт которого принадлежит "Арсеналу", не на шутку разозлили другого экс-канонира. Алексис Санчес на 16-й минуте отобрал у Малиновского право пробить штрафной, который чилиец исполнил просто идеально, сравняв счёт. Ещё через четверть часа Алексис запросил передачу от Пау Лопеса через всё поле, легко убежал от растерявшегося Абдельхамида, и в два касания отправил мяч сетку ворот Диуфа.

"Марсель" спокойно отзащищался до перерыва, а вот со стартом второй половины началась навала. Мунеци проверил штангу ворот Лопеса в дебюте, а затем Флип классно пробив со штрафного, но Пау удар потащил. Тудор провёл ряд замен, убрав того же Малиновского. Украинец провёл вялую игру, за час ни разу не пробив и не отдав под удар. Но свежие игроки не изменили динамики встречи – "Реймс" продолжал давить.

На второй компенсированной минуте Балогун мог оформлять дубль. С линии вратарской англичанин умудрился пробить в штангу, простив "Марсель". 1:2. "Провансальцы" снова вторые. Хотя некоторый игровой спад в последние недели прослеживается.

Реймс: Диуф – Фоке (Бюси, 87), Кейта (Агбаду, 75), Абдельхамид, де Смет – Матусива (Каюсте, 75), Лопи (Маолида, 87) – Ито, Мунеци, Флип (ван Берген, 75) – Балогун

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Ронжье – Клосс (Каборе, 64), Верету, Гендузи, Тавареш – Ундер (Байи, 90), Малиновский (Унаи, 64) – Алексис Санчес

Предупреждения: де Смет 14, Агбаду 90+1 – Гендузи 14, Малиновский 19, Ронжье 69