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Клубы MLS хотят разделить между собой зарплату Месси, чтобы аргентинец переехал в Америку
Уникальная формула от американцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шесть недель назад клубы MLS встретились, чтобы обсудить уникальную формулу, как пригласить к себе в лигу Лионеля Месси. Команды хотят разделить между собой зарплату аргентинца.
Дело в том, что в MLS присутствует строгий финансовый контроль, который запрещает платить игрокам больше 3 миллионов долларов за сезон местным футболистам и шести миллионов долларов приглашенным звездам. Зарплата Лионеля в "ПСЖ" в несколько раз больше и аргентинец вряд ли согласился бы перейти в интересующийся ним "Интер" Майами.
Клубы сошлись на том, чтобы разделить зарплату футболиста между собой и дать Месси выбирать, за какую команду он хотел бы выступать. Несмотря на то, что соперники будут платить за то, чтобы аргентинец выступал против них, сам трансфер Месси положительно повлияет на заработок лиги как минимум от телеправ – доходы клубов также вырастут.
Само подписание нападающего не будет стоить клубу ничего – контракт Месси истекает в конце сезона и пригласить его можно будет бесплатно.
Месси так и не принял решение о своём будущем. Сообщалось, что "ПСЖ" готовит новое предложение контракта футболисту.
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