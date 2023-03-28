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Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ по окончанию сезона
"Ювентус" не будет выкупать аргентинского полузащитника, а немец перенес операцию на лодыжке
Фото: twitter.com/juventusfc
"Ювентус" не планирует выкупать контракт арендованного у "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Фабрицио Романо. В конце сезона аргентинец вернется в Париж.
Аналогичная ситуация с Дракслером, которого не будут выкупать по окончанию аренды. Игрок перенес операцию на лодыжке в конце февраля и пропустит остаток сезона.
В этом сезоне Дракслер провел за "Бенфику" 18 матчей и отличился 2-мя голами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.
Паредес провел за "Юве" 24 поединка и отдал 1 голевую передачу. Между выступлениями в аренде за "Ювентус" хавбек стал чемпионом мира со сборной Аргентины, что не сказалось положительно на его карьере в Италии.
Julian Draxler and Leandro Paredes are both expected to return to PSG at the end of the season, waiting for possible new solutions. ???????????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2023
Juventus are not planning to activate the buy option clause for Paredes at this stage; Draxler, injuried and expected to leave Benfica. pic.twitter.com/8ppyr9tQ0z
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