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Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ по окончанию сезона

Франция
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"Ювентус" не будет выкупать аргентинского полузащитника, а немец перенес операцию на лодыжке

Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ по окончанию сезона

Фото: twitter.com/juventusfc

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"Ювентус" не планирует выкупать контракт арендованного у "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Фабрицио Романо. В конце сезона аргентинец вернется в Париж.

Аналогичная ситуация с Дракслером, которого не будут выкупать по окончанию аренды. Игрок перенес операцию на лодыжке в конце февраля и пропустит остаток сезона.

В этом сезоне Дракслер провел за "Бенфику" 18 матчей и отличился 2-мя голами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

Паредес провел за "Юве" 24 поединка и отдал 1 голевую передачу. Между выступлениями в аренде за "Ювентус" хавбек стал чемпионом мира со сборной Аргентины, что не сказалось положительно на его карьере в Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Юлиан Дракслер Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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