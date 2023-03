Дракслер и Паредес вернутся в ПСЖ по окончанию сезона

"Ювентус" не планирует выкупать контракт арендованного у "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает Фабрицио Романо. В конце сезона аргентинец вернется в Париж.

Аналогичная ситуация с Дракслером, которого не будут выкупать по окончанию аренды. Игрок перенес операцию на лодыжке в конце февраля и пропустит остаток сезона.

В этом сезоне Дракслер провел за "Бенфику" 18 матчей и отличился 2-мя голами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

Паредес провел за "Юве" 24 поединка и отдал 1 голевую передачу. Между выступлениями в аренде за "Ювентус" хавбек стал чемпионом мира со сборной Аргентины, что не сказалось положительно на его карьере в Италии.

