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Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции

Франция
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Он превзошёл рекорд Тюрама

Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 27 марта, сборная Франции одолела Ирландию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа отбора к Евро-2024. Нападающий французской команды Оливье Жиру принял участие в этом поединке. Он отыграл 65 минут и был заменен на Муссу Диаби.

Жиру на момент игры было 36 лет и 178 дней. Благодарю этому француз стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим за сборную в официальном матче, сообщает Footmercato.

Более того, Жиру обошёл легендарного защитника Лилиана Тюрама, который сыграл за Францию в возрасте 36 лет и 164 дней.

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В статье: Франция Ирландия Оливье Жиру
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Источник:
Footmercato

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