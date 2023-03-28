Жиру стал самым возрастным полевым игроком в истории сборной Франции

В понедельник, 27 марта, сборная Франции одолела Ирландию (1:0) в матче 2-го тура группового этапа отбора к Евро-2024. Нападающий французской команды Оливье Жиру принял участие в этом поединке. Он отыграл 65 минут и был заменен на Муссу Диаби.

Жиру на момент игры было 36 лет и 178 дней. Благодарю этому француз стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим за сборную в официальном матче, сообщает Footmercato.

Более того, Жиру обошёл легендарного защитника Лилиана Тюрама, который сыграл за Францию в возрасте 36 лет и 164 дней.