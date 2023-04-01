Лига 1. Марсель с Малиновским не смог раздавить окрепший Монпелье

Лига 1, 29-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Монпелье 1:1

Голы: Гендузи 44 (п) – Норден 12

"Марсель" совершил очередную осечку, не сумев выиграть на "Велодроме" в шестой раз в семи последних встречах. Приезд южного соседа из "Монпелье", как и ожидалось, вызвал у сдавших в последние недели "провансальцев" немалые трудности, поэтому ничья выглядит вполне закономерным итогом. Хозяева были активнее, но не лучше.

"Монпелье" же наоборот заметно преобразился в последних турах. Возвращение Тер-Закаряна превратило "паладинов" из главных неудачников Лиги 1 в крепкого середняка, способного доставить немало проблем практически любому сопернику во Франции за счёт уверенной игры в обороне и остроумной линии атаки во главе молодого Ваи и двух опытных мастеров Саванье и Хазри.

20-летний Элье Ваи сегодня не смог отличиться в 4-м матче подряд, зато помог с этим партнёру. На 12-й минуте "паладины" убежали в контратаку благодаря феноменальному слалому от Хазри. 32-летний тунисец протащил мяч от своей штрафной до чужой половины, попутно перекинув мяч через Гендузи и стянув на себя ещё троих.

Магнетизм Хазри привлёк за собой ещё и Жиго, что освободило Ваи, по цепочке в полупозиции оказался и Колашинац, что позволило Нордену выбежать на Бланко и пробить вратаря с ближней дистанции. Таких провалов у Олимпика в этом сезоне ещё не было. Разве что против Мбаппе, но ветеран Хазри явно уступает капитану "ле бле" в скорости.

Голевой эпизод и последующие события матча показали, насколько вымотанным сейчас является "Марсель". Былой интенсивности уже не достичь, а без неё "провансальцы" выглядят слишком прямолинейно. Не помогли и кадровые перестановки с интеграцией Витиньи, что отправило Санчеса в пару к Малиновскому ниже. Руслан был одним из лучших за 75 минут на поле, отдав наибольшее количество пасов под удар (3). Выход Пайета вместо украинца был чёткой иллюстрацией безыдейности "Марселя" – всё было так предсказуемо, что Тудор дал шанс 36-летнему треквартисте, которого он совсем не жалует.

"Марселю" удалось отыграться до перерыва, но точный удар Гендузи с пенальти так и остался единственным полноценным моментом за 90 минут, несмотря на многочисленные кроссы и постоянную территориальную доминацию хозяев. 1:1. "Монпелье" после возвращения Тер-Закаряна ни разу не проиграл в 7 турах. "Марсель", кажется, сдулся.

Марсель: Бланко – Ронжье, Жиго, Колашинац – Клосс (Каборе, 76), Гендузи (Мбемба, 59), Верету, Тавареш – Малиновский (Пайет, 76), Алексис Санчес – Витинья (Ундер, 59)

Монпелье: Лекомт – Ф. Сако (Тшато, 46), Жюльен, Куяте (М. Сако, 22), Силла – Шотар, Леруа (Файяд, 76) – Норден (Мавидиди, 61), Саванье, Хазри – Ваи (Жермен, 80)

Предупреждения: Верету 45+6, Жиго 82 – Жермен 81