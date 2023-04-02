Тренер Нанта не включил игрока в состав на матч из-за отказа прервать Рамадан

Коуч "Нанта" Антуан Комбуаре не включил в состав на матч 29-го тура Лиги 1 с "Реймсом" марокканского защитника Жауана Хаджама из-за отказа игрока прервать пост в Рамадан.

Тренер попросил игрока прервать религийный обряд в день матча, но защитник отказался это делать. Как известно, священный месяц завершится только 21 апреля.

Ранее Федерация футбола Франции выступила против введения пауз на перекус для футболистов-мусульман во время матчей, которые проходят в месяц Рамадана, сославшись на устав организации. Ранее в Англии было принято решение ввести подобные паузы в матчах чемпионата страны.