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Лига 1. Брест выплывает со дна, Ницца продолжает катать ничьи

Франция
(1 голосов)

Конкурент Страсбура Соболя одержал победу

Лига 1. Брест выплывает со дна, Ницца продолжает катать ничьи

Фото: OGC Nice, twitter

Новина українською

Лига 1, 29-й тур

Брест – Тулуза 3:1

Голы: Мунье 33, Ле Дуарон 63, Камара 84 – Даллинга 10

Удаление: Руо 83 (гости)

Клермон – Аяччо 2:1

Голы: Кье 60, 90+3 (оба – пен.) – Эль Идрисси 25

Удаление: Юссуф 77 (гости)

Анже – Ницца 1:1

Голы: Ньян 15 – Моффи 4

Нант – Реймс 0:3

Голы: Флип 38, 39, Мунеци 58

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В статье: Реймс Ницца Аяччо Брест "Тулуза" Нант Клермон (Клермон-Ферран) Анже
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