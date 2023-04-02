Франция
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Лига 1. Брест выплывает со дна, Ницца продолжает катать ничьи
Конкурент Страсбура Соболя одержал победу
Фото: OGC Nice, twitter
Лига 1, 29-й тур
Брест – Тулуза 3:1
Голы: Мунье 33, Ле Дуарон 63, Камара 84 – Даллинга 10
Удаление: Руо 83 (гости)
Клермон – Аяччо 2:1
Голы: Кье 60, 90+3 (оба – пен.) – Эль Идрисси 25
Удаление: Юссуф 77 (гости)
Анже – Ницца 1:1
Голы: Ньян 15 – Моффи 4
Нант – Реймс 0:3
Голы: Флип 38, 39, Мунеци 58
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