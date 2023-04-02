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Лига 1. Камбек Монако во 2-м тайме оставил Страсбур в опасной близости от зоны вылета
Веселая перестрелка с семью голами и камео Соболя
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Лига 1, 29-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Страсбур 4:3
Голы: Окампос 19, Бен Сегир 54, Эдан Диоп 58, Фофана 65 – Мотиба 32, Марипан 41 (аг), Диалло 90+3
Монако: Нюбель – Агилар (Эдан Диоп, 46), Дисаси, Марипан, Энрике (Якобс, 56) – Окампос, Фофана, Камара, Головин (Матсима, 90+5) – Бен Йеддер (Матазо, 80), Бен Сегир (Фолланд, 57)
Страсбур: Зельс – Дукуре, Ньямси, Гильбер – Диарра, Белльгард (Прцич, 82), Ахолу (Сиссоко, 70), Сансон, Делен (Соболь, 78) – Мотиба (Кандиль, 70), Диалло
Предупреждения: Камара 40, Фофана 45+3 – Диарра 53
Удаление: Фофана 78 (вторая жк)
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