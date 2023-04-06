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Кубок Франции. Тулуза впервые в истории вышла в финал
Историческое достижение фиолетовых
Фото: Coupe de France, Twitter
Кубок Франции, полуфинал
6 апреля. Парк де Спор Аннеси
Аннеси – Тулуза 1:2
Голы: Абухляль 36 – Босетти 45 (пен), Шаиби 85
В четверг вечером состоялся второй полуфинал Кубка Франции. "Тулуза" в непростом выездном поединке вырвала путёвку в финал у главной сенсации текущего розыгрыша "Аннеси", оставившую за бортом "Марсель" Руслана Малиновского в прошлом раунде.
В первом тайме команды обменялись мячами Абухляля и Босетти с пенальти. В конце напряженной второй половины Шаиби вырвал победу для "фиолетовых", воспользовавшись грубой ошибкой защитника соперников.
Для "Тулузы" это первый выход в финал Кубка Франции в клубной истории. Решающий поединок состоится 29 апреля.
Вторым финалистом стал действующим обладатель турнира "Нант", соседствующий с "Тулузой" в нижней части таблицы Лиги 1. Напомним, , "канарейки" вчера минимально одолели "Лион" (1:0).
Аннеси: Каллан – Теманфо, Муанга, Гонсалвес (Фальконье, 60), Жан – Каши, Демонси, Рокки (Нтамак, 77) – Босетти (Дьон, 66), Шамаль, Тестю
Тулуза: Хауг – Деслер, Николайсен, Коста, Суасо – ван ден Бомен, Спирингс (Сьерро, 76) – Рафаэл Ратао (Шаиби, 64), Деягер (Онаиву, 71), Абухляль (Бирманчевич, 77) – Даллинга (Хамулич, 71)
Предупреждения: Теманфо (25), Босетти (45) – ван ден Бомен (56)
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